Facebook и Instagram стали блокировать некоторые посты в России по решению судов

Социальные сети Facebook и Instagram стали скрывать от российских пользователей некоторые публикации по решению суда. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, скрытая информация касается, в частности, решения Тушинского суда Москвы от октября 2018 года. Он постановил заблокировать контент по иску владельца БТА-банка Кенеса Ракишева к ряду интернет-площадок и соцсетей. Суд признал опубликованную на них информацию о Ракишеве порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

«Коммерсант» убедился, что на части площадок информацию заблокировали операторы связи, а Facebook и Instagram скрыли ее самостоятельно. Ракишев рассказал изданию, что в настоящее время идет уже вторая волна таких блокировок. Этот процесс, по его словам, продолжается уже в течение двух лет.

Юрист проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян рассказал «Коммерсанту», что в настоящее время в судебной практике немного дел в рамках нового закона, но он выразил уверенность, что их число будет расти. При этом юрист отметил, что «для обычных людей блокировка, скорее всего, останется недоступной, поскольку судебный процесс достаточно долгий и требует затрат».

Закон о блокировке ложных сведений в сети президент России Владимир Путин подписал в апреле 2018 года. За отказ от удаления той или иной информации интернет-площадке может грозить штраф до 50 млн рублей.