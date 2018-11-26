Кремль и МИД обвинили Киев в провокации из-за инцидента в Керченском проливе

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент с российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе, обвинил Киев в провокации, которая, по его мнению, была предпринята по прямому приказу высшего руководства Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, Украина нарушила ключевые положения международного права и использовала достаточно опасный метод — маневрирование в узком проливе — что создало угрозу и риски для нормального движения судов по акватории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, также назвал столкновение кораблей «очень опасной провокацией». «Россия инициировала разбирательство по этой ситуации в Совете безопасности ООН», — заявили в Кремле.

«Уже, вы знаете, запущен процесс объявления военного положения, уже господин Турчинов (секретарь СНБО Украины Александр Турчинов — ред.) сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и, я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как эта власть, украинская, пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно», — добавил глава МИД Сергей Лавров.

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Министр также призвал страны Запада «все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине».

Напомним, 25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна.

Украина официально называла случившееся «актом военной агрессии», после чего украинская армия была приведена в полную боевую готовность.В связи с произошедшим состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, участники которого проголосовали за введение военного положения в стране на 60 суток. Это предложение сегодня рассмотрит Верховная Рада.