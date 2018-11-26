В Краснодаре суд отменил 12 суток административного ареста рэпера Хаски

Суд в Краснодаре освободил из-под административного ареста рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), сообщил в фейсбуке его адвокат Алексей Аванесян.

Адвокат уточнил, что данное постановление суда «подлежит немедленному исполнению». В настоящее время Аванесян едет в спецприемник, из которого должны освободить Хаски.

Напомним, суд Краснодара 22 ноября арестовал музыканта на 12 суток за то, что он зачитал рэп на крыше автомобиля. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

Его также признали виновным в отказе пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП) и назначили трое суток ареста. По закону они шли одновременно с первым наказанием. Дело об организации несанкционированного массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Сам Хаски не признал вину.

24 ноября рэперы Оксимирон, Noize MC и Баста анонсировали концерт в поддержку Хаски, который пройдет сегодня, 26 ноября, в московском клубе «Главclub Green Concert».

Рэпера задержали у краснодарского клуба Bounce 21 ноября, где был отменен его концерт из-за предупреждения прокуратуры, обнаружившей в песнях Хаски призывы к суициду, насилию, экстремизму и пропаганду наркотиков. Музыканта отвезли в отдел полиции после того, как он исполнил несколько своих песен перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля. За день до этого полицейские угрожали сорвать концерт Хаски в Ростове-на-Дону.