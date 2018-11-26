В ОАЭ помиловали британского аспиранта, которого пять дней назад приговорили к пожизненному сроку за шпионаж

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) помиловали 31-летнего аспиранта Даремского университета Великобритании Мэтью Хеджеса, которого пять дней назад приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. Об этом сообщает «Би-би-си».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сказал, что Хеджеса могут выпустить из-под стражи «очень скоро» и что британское правительство не обнаружило никаких доказательств того, что аспирант занимался шпионажем.

Прокуроры ОАЭ заявляли, что Хеджес в суде Абу-Даби признал свою вину, однако «Би-би-си» отмечает, что аспирант всегда считал себя невиновным и изучал стратегию безопасности страны в рамках своих исследований.

Хеджеса задержали в мае 2018 года в аэропорту Абу-Даби. «Би-би-си» отмечает, что он работал на Ближнем Востоке и изучал вопросы, в частности, оборонной безопасности и военных возможностей стран Персидского залива.

Судебное заседание, во время которого Хеджеса приговорили к пожизненному тюремному заключению, отмечает Sky News, длилось примерно пять минут. Адвокат на нем не присутствовал.