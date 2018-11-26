Суд в Чечне отказался отпустить правозащитника Оюба Титиева под поручительство Явлинского и Ганнушкиной 

Шалинский городской суд рассмотрел ходатайство главы благотворительного фонда «Гражданское содействие», кавалера ордена Почетного легиона Светланы Ганнушкиной об изменении меры пресечения руководителю чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву.

Неделей ранее Светлана Ганнушкина рассказала суду о том, что много лет знает Оюба как честнейшего и порядочнейшего человека, всю свою жизнь отдавшего защите и спасению людей. Ганнушкина просила суд выпустить Титиева из СИЗО под ее личное поручительство. Тогда прокуратура потребовала объявить перерыв, чтобы подготовить возражения.

Сегодня прокурор Мадина Байтаева зачитала эти возражения. «Не ставя под сомнения авторитет и искренность намерений Светланы Ганнушкиной», прокурор усомнилась в способности поручителя обеспечить надлежащее поведение Титиева за пределами СИЗО, особенно «учитывая тяжесть вменяемого ему преступления». Судья Мадина Зайнетдинова согласилась с аргументами прокуратуры, подчеркнув, что Светланой Ганнушкиной, при всех ее заслугах, могут двигать исключительно субъективные, дружеские чувства.

Следом со своим ходатайством выступил лидер «Яблока» Григорий Явлинский. В своей речи он сделал особый акцент на той работе, которую Оюб Титиев вел во имя чеченского народа, в самые суровые для чеченцев времена. «Он работал для того, чтобы помогать жителям Чеченской республики в самые тяжелые военные годы, много раз рискуя собственной жизнью, — говорил Явлинский. — Он защищал людей от пыток, от незаконных действий. Вся его деятельность была направлена на сохранение человеческой жизни и достоинства простых граждан, попавших в беду. Соблюдение Конституции и законов РФ снискало огромное уважение во всей России и в мире».

Политик сообщил суду, что ему известно о вменяемом Оюбу Титиеву преступлении, и он понимает ответственность, которую возлагает на него поручительство. Заслушав возражения прокуратуры, которые «сводятся к тому же, что и в случае с Ганнушкиной», в удовлетворении ходатайства Григория Явлинского судья, «руководствуясь внутренним убеждением, законом и совестью», также отказала.

Напомним, правозащитник и глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года в Чечне и находится под арестом по обвинению в хранении 200 граммов марихуаны. Сам он не признает своей вины, а его защита настаивает, что наркотики ему были подброшены, а дело против него сфабриковано.

В конце октября международная правозащитная организация Amnesty International передала в администрацию президента России более 169 тысяч подписей из разных стран с требованием отпустить Оюба Титиева, а также прекратить давление на правозащитников и обеспечить справедливое расследование их дел.