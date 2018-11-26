Адвокату «Агоры» поступили угрозы перед заседанием Конституционного суда по делу о границе между Чечней и Ингушетией

Адвокату, правовому аналитику правозащитной группы «Агора» Рамилю Ахметгалиеву поступили анонимные угрозы в связи с заседанием Конституционного суда (КС) России по делу о границе между Чечней и Ингушетией. Об этом написал в своем telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

По его словам, Ахметгалиеву ночью через мессенджер неизвестный рекомендовал не ехать в Петербург. В сообщении, отметил Чиков, были упомянуты сведения о членах семьи и месте жительства адвоката.

О произошедшем Ахметгалиев сообщил в Федеральную палату адвокатов и секретариат Конституционного суда России, он связал угрозы со своей профессиональной деятельностью. Чиков написал, что 27 ноября Ахметгалиев в КС России будет представлять интересы Всемирного конгресса ингушского народа.

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Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 8 ноября обратился в КС России с просьбой проверить законность соглашения о границах с Чечней. Всемирный конгресс ингушского народа просил о допуске к участию в процессе. 14 ноября КС принял дело к рассмотрению.

До этого Конституционный суд Ингушетии признал незаконным соглашение о границах с Чечней и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме. Для этого требуется созвать внеочередную сессию парламента и поставить вопрос на голосование. Евкуров утверждал, что соглашение уже вступило в силу и решение республиканского КС его не отменяет.

Соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик 26 сентября, 4 октября оно было ратифицировано и 16 октября вступило в силу. После подписания документа в Ингушетии начались многотысячные акции протеста, которые продолжались в течение нескольких недель. Митингующие требовали пересмотра соглашения.