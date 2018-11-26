ФСБ прекратила уголовное дело об экстремизме против защитницы коренных народов Хакасии

В Абакане из-за отсутствия состава преступления ФСБ прекратила уголовное дело об экстремизме за пост «ВКонтакте» против местной жительницы Лидии Баиновой. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Баинову обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК). Женщина написала в соцсетях гневный пост после того, как дети в игровой комнате одного из ресторанов Абакана не пустили внутрь ее дочь со словами «вход только русским». В посте она описала этот случай, а также вспомнила и другие похожие ситуации из своей жизни.

По слоам адвоката, защита настаивала, что ключевые доказательства по делу должны быть признаны недопустимыми.

«Например, первоначальное исследование лингвиста, которое явилось главным основанием для возбуждения дела, а затем его же заключение эксперта. Эти доказательства получены с нарушением норм УПК. Перед окончанием следственных действий защита приобщила объемный характеризующий материал и рецензию комиссии экспертов, в которой указывается на все нарушения и неточности следственных экспертиз», — сказал Васин.

Сама активистка вину не признала и настаивала, что уголовное дело связано с ее активной общественной деятельностью. Читайте также Экстремизм на репостном масле. В суде может оказаться каждый пользователь соцсети. Репортаж из Барнаула, где суды за картинки поставлены на конвейер

Дело в отношении Баиновой по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 ст. 280 УК РФ) было возбуждено в июле 2018 года по запросу ФСБ. Поводом для уголовного преследования стал опубликованный 6 июля 2017 года на личной странице Баиновой во «ВКонтакте» пост, в котором она использовала слова и выражения «революция», «переворот», «вернуть власть, землю нашему народу», «отвоевать».

Как отмечают юристы, эмоциональный пост ФСБ восприняло как «призыв к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса … по мотивам национальной ненависти», а лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что ради возрождения хакасского языка Баинова призывает к насилию в отношении как хакасского населения, так и регионального правительства.