В Кремле керченский конфликт назвали «вторжением иностранных военных кораблей в территориальные воды России»

Продолжение Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал конфликт в Керченском проливе «вторжением иностранных военных кораблей в территориальные воды России». Об этом сообщает Интерфакс.

«Эти корабли вошли в воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами», — сказал Песков.

По его словам, задержанные украинские моряки преследуются в строгом соответствии с российским законодательством.

В свою очередь глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в провокации, которая, по его мнению, была предпринята по прямому приказу высшего руководства Украины.

Он заявил, что Украина нарушила ключевые положения международного права и использовала достаточно опасный метод — маневрирование в узком проливе — что создало угрозу и риски для нормального движения судов по акватории.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны.

«По факту агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по статье 437 Уголовного кодекса Украины «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», зарегистрированного прокуратурой Южного региона», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна.