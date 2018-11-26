Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения после конфликта российских и украинских кораблей в Керченском проливе. Документ опубликован на сайте главы государства.

Накануне решение о введении военного положения было согласовано с Советом национальной безопасности страны. Согласно документу, военное положение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать 60 суток — до 25 января 2019 года. Это решение сегодня должна поддержать Верховная Рада.

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Напомним, 25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека.

После инцидента Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, а украинская армия была приведена в полную боевую готовность. В Кремле же случившееся считают «вторжением иностранных военных кораблей в территориальные воды России» и намеренной украинской провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное положение вводится в стране для того, чтобы перенести выборы, которые должны состоятся на Украине в 2019 году.