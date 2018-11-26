Роскомнадзор завел административное дело против Google за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов

Роскомнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении Google за отказ подключиться к российской информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Протокол на компанию составили по части 1 статьи 13.40 КоАП (неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). В качестве наказания для юридических лиц она предусматривает штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

«По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов», – говорится в сообщении.

Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года, уточнили в ведомтве.

В начале ноября ряд российских поисковиков и интернет-площадок, в том числе «Яндекс», Mail.ru и Rambler, подписали с «Газпром-Медиа», «Национальной медиа группой», «СТС Медиа» и другими правообладателями антипиратский меморандум: теперь они будут ежедневно удалять из выдачи ссылки на ресурсы, на которых, по данным правообладателей, был нелегально выложен принадлежащий им контент. Гарантом исполнения меморандума будет выступать Роскомнадзор.

На следущий день стало известно, что Роскомнадзор пригласил представителей Google принять участие в составлении административного протокола за отказ подключиться к реестру заблокированных сайтов.