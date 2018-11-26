Генконсульства России в нескольких городах Украины забросали файерами

В нескольких городах Украины здания Генконсульства России закидали файерами из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе. Об этом сообщают Интерфакс и РИА Новости.

В Харькове активисты скандируют лозунги, бросают на территорию консульства файеры, дымовые шашки, бутылки и яйца. Во дворе дипучреждения загорелась елка, дерево удалось потушить.

Порядок вокруг консульства охраняют сотрудники Нацгвардии и полиции, но не вмешиваются в действия активистов.

Около 200 человек пикетировали здание Генерального консульства России в Одессе, а во Львове возле консульства подожгли покрышки.

Ночью у здания российского посольства в Киеве проходили протесты в связи с конфликтом в Керченском проливе. В здание кидали дымовые шашки, а также подожгли стоящую рядом машину с дипломатическими номерами. Участники митинга также принесли шины и бумажные кораблики.

В министерстве иностранных дел России назвали возмутительным нападения на диппредставительства России на Украине.

«Возмущены также очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства, причиненным им ущербом. Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении ведомства.

25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна.