Суд признал законным отказ СК возбудить дело о пытках геев в Чечне

Ставропольский краевой суд оставил в силе решение Ессентукского городского суда, признавшего законным отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело по факту незаконного задержания и пыток Максима Лапунова, ставшего жертвой преследования геев в Чечне в марте 2017 года.

Напомним, Максим Лапунов был первым человеком, публично рассказавшим о пережитых пытках и написавшим заявление в правоохранительные органы. Его задержали после того, как сотрудники полиции забрали его друга, который, по всей видимости, и вывел чеченских полицейских на Максима. Лапунова держали в подвальных помещениях здания УУР МВД по Чечне около двух недель, вместе с ним были задержаны и находились в незаконной тюрьме десятки людей.

В ходе проверки заявления Максима Лапунова следователи выявили много фактов, свидетельствующих не только о преступлении, совершенном в отношении Лапунова, но и в отношении других лиц. Однако, следователи не захотели дать надлежащую оценку этим фактам. Апелляционная инстанция также категорически отказалась вникать в нарушения, допущенные следователями ГСУ СК по СКФО при проверке заявления Лапунова. На вынесение решения в совещательной комнате у судей ушло не более минуты.

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О ходе рассмотрения апелляционной жалобы Максима Лапунова, интересы которого представляют юристы нижегородского правозащитной организации «Комитет против пыток», был оперативно проинформирован эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек. В рамках «Московского механизма», инициированного 16-ю станами-членами ОБСЕ против Российской Федерации, господин Бенедек готовит доклад о соблюдении правительством России своих обязательств по объективному расследованию преступлений в Чечне, имевших место в период с 1 января 2017 по 31 января 2018 года. Преступления, о которых идет речь, являются особо тяжкими и, главное, систематическими, что позволяет приравнять их к преступлениям против человечности.

Представители «Комитета против пыток» уже заявили, что с решением Ставропольского краевого суда категорически не согласны и намерены в рамках дальнейшей юридической защиты Максима Лапунова обратиться в Европейский суд по правам человека.