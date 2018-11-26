Центробанк почти на рубль повысил официальный курс доллара и евро

Центробанк повысил официальный курс доллара на 84 копейки и евро на 63 копейки, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс доллара США на 27 ноября составил 66,50 рублей, а евро – 75,56.

На биржевых торгах доллар, по данным на 17:50 мск, подорожал на 95 копеек до 67 рубля, евро — на 145 копеек до 76,07 рубля.

Падение рубля происходит на фоне конфликта в Керченском проливе.

25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка, трое из них находятся в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения, которое будет действовать 60 суток — до 25 января 2019 года.

После инцидента Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, а украинская армия была приведена в полную боевую готовность. В Кремле же случившееся считают «вторжением иностранных военных кораблей в территориальные воды России» и намеренной украинской провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное положение вводится в стране для того, чтобы перенести выборы, которые должны состоятся на Украине в 2019 году.