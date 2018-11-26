В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста продажи оружия

Госсовет республики Татарстан внес в Госдуму законопроект о запрете продажи оружия гражданам до 21 года, следует из материалов на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Информация о законопроекте размещена в думской электронной базе данных.

Помимо этого, документ предполагает, что людям, которые подвергались административному наказанию за побои или совершение других насильственных действий, разрешение на оружие выдавать будет запрещено.​

В настоящее время оружие разрешено покупать лицам старше 18 лет.

Напомним, предложения об ужесточении правил по выдаче оружия начали поступать после трагедии в Керчи, которая произошла 17 октября. Студент учебного заведения Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем. В результате стрельбы и взрыва погибли 21 человек, более 40 получили ранения.

В связи с этим Росгвардия предложила обязать владельцев оружия в течении трех дней сообщать о своем фактическом местонахождении, если они покидают место прописки с оружием. А, например, уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова выступила за повышение возраста для покупки оружия до 25 лет.