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Минспорт предложил не считать белорусских футболистов легионерами

Спорт

 

Министерство спорта России предложило не считать белорусских игроков легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

В данный момент в Российской  футбольной премьер-лиге действует ограничение на количество иностранных игроков. В заявке могут находиться не более шести легионеров.

Обсуждение по данному вопросу завершится 10 декабря. 

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Ранее Минспорт лишил статуса легионеров белорусских хоккеистов. Начиная с 22 ноября  спортсмены из Белоруссии перестали считаться легионерами  в Континентально хоккейной лиге. 

Аналогичное предложение про статус белорусских спортсменов было выдвинуто относительно всероссийских соревнований по волейболу, гандболу и регби.

Теги:
футбол, nt
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