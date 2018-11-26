Минспорт предложил не считать белорусских футболистов легионерами

Министерство спорта России предложило не считать белорусских игроков легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

В данный момент в Российской футбольной премьер-лиге действует ограничение на количество иностранных игроков. В заявке могут находиться не более шести легионеров.

Обсуждение по данному вопросу завершится 10 декабря.

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Ранее Минспорт лишил статуса легионеров белорусских хоккеистов. Начиная с 22 ноября спортсмены из Белоруссии перестали считаться легионерами в Континентально хоккейной лиге.

Аналогичное предложение про статус белорусских спортсменов было выдвинуто относительно всероссийских соревнований по волейболу, гандболу и регби.