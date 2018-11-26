Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России о конфликте в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по конфликте в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«За» обсуждение проголосовало 4 страны (Китай, Россия, Казахстан и Боливия), «против» — 7. Представители еще четырех стран воздержались.

Россия запросила провести срочное заседание СБ ООН «в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями».

25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка, трое из них находятся в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.

После инцидента Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, а украинская армия была приведена в полную боевую готовность. В Кремле же случившееся считают «вторжением иностранных военных кораблей в территориальные воды России» и намеренной украинской провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное положение вводится в стране для того, чтобы перенести выборы, которые должны состоятся на Украине в 2019 году.