Украинский Ощадбанк отсудил у России 1,3 млрд долларов убытков из-за присоединения Крыма

Арбитражный суд в Париже удовлетворил иск о компенсации убытков украинского Ощадбанка, причиненных в результате присоединения Крыма к России. Об этом сообщается на сайте банка.

Сумма компенсации составила 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения судебного решения до момента выплаты компенсации.

Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России, сообщили РБК в российском ведомстве. В министерстве заявили, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России и пообещали «предпринимать все необходимые меры» чтобы представить и защитить интересы страны в связи с решением суда.

В январе 2016 года Ощадбанк официально начал арбитражный процесс против Российской Федерации с целью возврата крымских инвестиций.

Ощадбанк является государственным украинским банком. До присоединения Крыма к России он имел крупнейшую банковскую сеть на полуострове.