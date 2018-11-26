Адвокат Сенцова рассказал о состоянии его здоровья после окончания голодовки

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, Дмитрий Динзе рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного после окончания голодовки. Об этом Динзе написал в фейсбуке.

«Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет врачи сказать не могут», – написал он.

Адвокат добавил, что Сенцов активно работает над фильмом «Номера».

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму. С 14 мая он держал голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России — себя в число лиц для обмена он не включал. 6 октября Сенцов прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

За время нахождения в колонии Сенцов получил премию Сахарова, присуждаемую Европарламентом за вклад в борьбу за права человека. 23 октября он стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»).