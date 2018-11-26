Зампред России в ООН: на задержанном украинском корабле находились сотрудники СБУ

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на одном из задержанных в Керченском проливе украинском судне находились двое сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», — сказал Полянский.

По его словам, провокация в Керченском проливе «планировалась заранее при полном попустительстве западных государств, которые фактически уже давно дали „карт-бланш“ на любые действия своих киевских подопечных».

Как сообщили в ФСБ, сотрудники ведомтсва опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Речь идет об оперуполномоченном 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старшем лейтенанте Андрее Драче, который находился на катере «Никополь», командире дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины, капитане 3-го ранга Владимире Лесовом, а также комендор-сигнальщике, матросе катера «Никополь» Сергее Цыбизове.

ФСБ также представила хронологию инцидента в Керченском проливе.

25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка, трое из них находятся в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.

После инцидента Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, а украинская армия была приведена в полную боевую готовность. В Кремле же случившееся считают «вторжением иностранных военных кораблей в территориальные воды России» и намеренной украинской провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное положение вводится в стране для того, чтобы перенести выборы, которые должны состоятся на Украине в 2019 году.