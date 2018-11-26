Мосгорсуд снизил срок заключения «богу Кузе» по закону «день за полтора»

Мосгорсуд снизил срок заключения осужденному за создание секты и особо крупное мошенничество Андрею Попову, известному как «бог Кузя». Об этом сообщает Интерфакс.

Попову, согласно изменениям учета срока содержания под стражей до приговора, зачли каждый день нахождения в следственном изоляторе за полтора в колонии. Таким образом, «бог Кузя» выйдет на свободу в феврале-марте 2019 года.

Мосгорсуд также сократил тюремный срок по закону «день за полтора» другим фигурантам дела. Одной из осужденных – Галине Маркевич — это решение позволило выйти на свободу в зале суда.

В июле Пресненский суд Москвы приговорил Попова к пяти годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью» (ч1 ст.239 УК РФ) и двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Его сообщниц Жанну Фролушкину, Надежду Розанову и Галину Маркевич признали виновными в двух эпизодах мошенничества и приговорил к 4 годам и 11 месяцам, 4 годам и 10 месяцам, 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима соответственно.

Напомним, секта «бог Кузя» появилась в 2007 году. В 2015 году сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве главу секты «бог Кузя» и несколько его ближайших помощников.

По версии следствия, под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма обвиняемые похитили более семи миллионов рублей.