В Петербурге задержали участников серии одиночных пикетов против передачи Чечне части территории Ингушетии

В Петербурге на углу Невского и Малой Садовой улице задержали участников серии одиночных пикетов против передачи Чечне части территории Ингушетии, сообщает «ОВД-Инфо».

Задержанных отвезли в отдел полиции № 78. Вскоре всех активистов, кроме Романа Самойлова, Владимира Гнатенко и Дмитрия Дорохина, отпустили из отдела полиции. Оставшимся в отделе активистам вменяют неповиновение законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

По данным «Группы помощи задержанным», у Романа Самойлова диагностировали сотрясение мозга. Его под конвоем увезли в Александровскую больницу.

Уточняется, что в отношении активистов Александра Миронова и Елены Григорьевой составили протокол о проживании по месту пребывания или по месту жительства без регистрации (19.15.1 КоАП).

Соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией было подписано главами республик 26 сентября, 4 октября оно было ратифицировано и 16 октября вступило в силу. После подписания документа в Ингушетии начались многотысячные акции протеста, которые продолжались в течение нескольких недель. Митингующие требовали пересмотра соглашения.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 8 ноября обратился в КС России с просьбой проверить законность соглашения о границах с Чечней. Всемирный конгресс ингушского народа просил о допуске к участию в процессе. 14 ноября КС принял дело к рассмотрению.

До этого Конституционный суд Ингушетии признал незаконным соглашение о границах с Чечней и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме. Для этого требуется созвать внеочередную сессию парламента и поставить вопрос на голосование. Евкуров утверждал, что соглашение уже вступило в силу и решение республиканского КС его не отменяет.