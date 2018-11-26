Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине

Верховная рада одобрила введение на 30 суток военного положения в отдельных областях Украины.

В работе парламента принял участие президент Петр Порошенко. С трибуны он напомнил о том, что сегодня Совбез ООН отказался принять повестку России, а в штаб-квартире НАТО в Брюсселе приняли решение о создании специальной комиссии «Украина — НАТО».

Порошенко пообещал действовать по отношению к агрессору крайне решительно. «Если не произойдет наступательной войсковой операции со стороны России, меры, предусмотренные в указе, применяться не будут», — сказал он, имея в виду ограничение гражданских прав и свобод.

Порошенко уточнил, что военное положение вводится не на всей территории страны, а в ряде областей, граничащих с Россией либо с Приднестровьем, а также вдоль внутренних вод Азово-Керченской акватории. Таким образом, в список попали Винницкая, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская и Запорожская — 10 областей из 24-х. В Киеве военное положение не вводится.

Реакция зала на выступление президента была неоднородной. Противники Порошенко прерывали речь оскорбительными выкриками, в зале несколько раз начинались локальные стычки.

Но голосование оказалось результативным – 276 депутатов высказались за введение военного положения с 9 утра 28 ноября.

Также депутаты проголосовали за постановление, утверждающее дату очередных выборов президента Украины. Они, как и планировалось, состояться 31 марта 2019 года. За это проголосовало 298 депутатов.

Ранее Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения после конфликта российских и украинских кораблей в Керченском проливе.

25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей. Во время задержания российские пограничники протаранили один из кораблей, по данным службы, как минимум трое украинских моряков пострадали.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, российские пограничники задержали в Керченском проливе 24 украинских моряка, трое из них находятся в больнице.

Зампред России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что на задержанном украинском корабле находились сотрудники СБУ. По его словам, провокация в Керченском проливе «планировалась заранее при полном попустительстве западных государств, которые фактически уже давно дали „карт-бланш“ на любые действия своих киевских подопечных».

После инцидента Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, а украинская армия была приведена в полную боевую готовность. В Кремле же случившееся считают «вторжением иностранных военных кораблей в территориальные воды России» и намеренной украинской провокацией. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное положение вводится в стране для того, чтобы перенести выборы, которые должны состоятся на Украине в 2019 году.