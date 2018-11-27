На внеочередном заседании Совбеза ООН Россия и Украина продолжили обвинять друг друга в провокациях

Совет безопасности ООН за один день дважды собирался обсудить инцидент в Азовском море, где 25 ноября погранвойска ФСБ РФ обстреляли, протаранили и задержали три украинских военных судна с 23 моряками. Экстренного заседания потребовали и украинская, и российская стороны, причем спикер МИД России Мария Захарова уточнила, что Россия сделала запрос первой. Впрочем, это не помогло, и когда обсуждалась повестка заседания, предложенная Россией, постпред США при ООН Никки Хейли, выступая сразу от своей страны, Нидерландов, Польши и Швеции, призвала голосовать против российского предложения. Семь стран к ней прислушались, четыре поддержали Россию и четверо же воздержались. «Мизерный масштаб, уважаемые, мизерный», — расстроился представитель России Дмитрий Полянский и заявил, что принимать участие в заседании, инициированном Украиной, он не будет. Слово не сдержал.

Британия, выступая уже на следующем, «украинском», заседании Совбеза, пояснила, что Россия подала заведомо неприемлемую заявку, оттого она и не была принята. «Россия сначала провоцирует Совбез, а потом изображает жертву», — выступил представитель Британии, а дальше напомнил о действиях России в Крыму. «Крымские татары сталкиваются с постоянным запугиванием, они рискуют потерять собственность и свободу. Им не дают собираться и исполнять религиозные надобности. Но не только они, любой, кто высказывается нелояльно к России, может получить срок заключения, многие из-за этого были вынуждены бежать из Крыма. Россия до сих пор противится посещению Крыма Верховным комиссаром ООН по правам человека, — напомнил представитель Британии Джонатан Аллен. — Нельзя допустить, чтобы Россия переписывала историю и создавала альтернативную реальность. Вчерашние события, — не первая провокация со стороны России. Такой была химатака в Британии, когда агентов поймали с поличным. Россия и впредь намерена увеличивать напряженность в Азовском море».

После с просьбой к обеим сторонам быть сдержанными выступили США, Швеция, Нидерланды, Франция, которая говорила и за Германию тоже.

Представитель Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко, заговорил на английском. Он вспомнил о Майнильский инцидент 26 ноября 1939 года, когда вблизи финской границы обстреляли советские войска, погибли 4 человека и еще 9, по данным СССР, были ранены. Советский Союз возложил ответственность за артобстрел на финскую сторону и через четыре дня напал на Финляндию. Лишь потом историки выяснили, рассказывал Ельченко, что во время обстрела у финнов на границе вовсе не было артиллерии, а выстрелы были сделаны с советской стороны в двух километрах от деревни, то есть имела место провокация советских военных…

«Это в отношении невыученных уроков. И кто их не выучил?», — обратился Ельченко теперь уже на русском языке — к Полянскому. Но ответа не ждал.

«Россия пытается дезинформировать и запутать слушателей, — рассказал Ельченко уже на английском о том, как развивался конфликт в Азовском море. — Заявление о нарушении украинскими судами границ России, — это ложь, попытка возложить ответственность на Украину».

Ельченко утверждал, что украинская сторона сделала запрос на проход по Керченскому проливу трех своих военных кораблей, но не получила ответа иотправила суда в зону ожидания.

«Потом произошла полная анархия. Российский корабль береговой охраны провел таран «Яны Капу» и нанес ему вред, — описывает ситуацию представитель Украины. — После тарана российские суда заблокировали два других украинских корабля, а российские моряки постоянно провоцировали украинских на применение оружия. Прибыли два вертолета Ка-52, продемонстрировали ракетное вооружение и лазерные системы наведения. Когда пролив был заблокирован российской стороной, украинские корабли направились на выход из пролива. Но их стали преследовать десять военных судов, которые получили приказ атаковать, открыть огонь на поражение, когда они уже уходили».

«Переговоры записаны у меня на телефоне, я могу предоставить», — Ельченко распечатал переговоры и зачитал цитаты без мата. Их было немного.

Россия отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН, но Полянский не удержался и стал говорить о провокации Украины, доказательством которой, по его мнению, является отказ судов от лоцмана, который провёл бы их через пролив. А потом сделал заявление: «На двух судах были сотрудники СБУ, которые признались, что у них был приказ действовать именно таким образом», не поясняя «каким образом». Судя по всему, он имел в виду Андрея Драча, — старший лейтенант с катера «Никополь», который на видео допроса ФСБ, называет себя оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. Драч говорит о том, что российские пограничники неоднократно приказывали выйти из территориальных вод России.

Полянский, связал поддержку Украины в Совбезе ООН с обострением на Востоке страны. Прозвучало это, как угроза.

«Раз уж затронут Крым, — ответил Полянский представителю Британии Аллену. — Для нас и для крымчан вопрос принадлежности Крыма закрыт, нравится кому-то или нет, после того, как крымчане проголосовали за вхождение в состав России. Никакие санкции не смогут этого изменить. Нас часто спрашивают: вы понимали, какому давлению будете подвергаться после этого? Конечно, понимали. Сожалеет Россия? Нет. Более того, большинство россиян гордится этим. Если бы не Россия, крымчане погибали бы от снарядов ВСУ, как и жители Востока Украины».

В конце выступления Полянский вспомнил про акцию протеста украинских активистов возле посольства России в Киеве, когда стало известно о захвате моряков, и признал, что сожженный ночью неподалеку от посольства автомобиль был российским и потребовал найти виновных в нападениях.

«Глядя на оголтелое продвижение западом антирусского проекта «Украина», мы понимаем, что позиция России правильная», — по-советски закончил Полянский.