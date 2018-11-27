ВМС Украины обвинили российские спецслужбы в давлении на задержанных на Азове моряков

Показания задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих, которые ранее опубликовала ФСБ, были даны под давлением российских спецслужб. Об этом заявил командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала ICTV.

«Уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами <..> Я этих матросов из "Никополя" знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», — сказал Воронченко (цитата по Интерфакс-Украина).

Командующий ВМС Украины предположил, что на двух из них, выходцев из Крыма, могли оказать дополнительное давление, поскольку их родители живут на полуострове. Он также опроверг заявления российской стороны о том, что на борту задержанных кораблей находились сотрудники Службы безопасности Украины.

Накануне ФСБ опубликовала свою хронологию событий в Керченском проливе, а также — показания трех украинских военнослужащих.

На них капитан третьего ранга Владимир Лесовой заявил, что моряки сознательно игнорировали требования российских пограничников, а члена судна «Никополь» Андрея Драча ФСБ представила как оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины. О том, что на одном из задержанных кораблей находились сотрудники СБУ, говорил также и зампред России в ООН Дмитрий Полянский.

Напомним. 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направляшихся из Одессы в Мариуполь, и 24 членов экипажа (трое из которых находятся в больнице).

Российская сторона заявляет, что их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

После этого 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение на 30 суток военного положения в отдельных областях Украины, а также назначила следующие президентские выборы на 31 марта 2019 года.