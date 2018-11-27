«Коммерсант»: причиной крушения плавдока «Адмирала Кузнецова» могло стать разрушение сварного шва

К затоплению плавдока ПД-50, в котором находился на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов», могло привести механическое разрушение сварного шва в одном из отсеков, заполняющихся забортной водой. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в судостроительной отрасли, а также высокопоставленный сотрудник аппарата правительства.

Аргументом в пользу этой версии служит трещина длиной в несколько десятков метров в одном из отсеков, которую водолазы обнаружили при обследовании конструкции.

Точные причины ее появления пока неизвестны, собеседники газеты предполагают, что она возникла из-за некачественной сварки или из-за общей усталости металла. При этом в сентябре, как отмечает «Коммерсант», плавдок проходил освидетельствование и был признан пригодным к использованию.

По данным газеты, авария могла произойти во время балансировки — изменения уровня погружения плавдока: в момент, когда балластные насосы ПД-50 начали закачивать в отсеки воду и вода достигла трещины, началось неконтролируемое затопление одного из бортов дока.

Напомним, плавдок-50, в котором находился на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов», затонул 30 октября. В АО «Центр судоремонта "Звездочка"» тогда говорили, что плавдок затонул из-за перебоев с электричеством.

После аварии «Адмирал Кузнецов», последнего из российских авианосцев, отбуксировали к причалу судоремонтного завода №35 для продолжения работ. В Объединенной судостроительной корпорации его ремонт после крушения крана на палубу оценили в 70 миллионов рублей

Судьба плавдока-50, самого большого в мире, единственного способного принять «Адмирал Кузнецов» на ремонт, остается неизвестной. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что его поднимут, поскольку он мешает заходу в гавань судоремонтного завода, однако непонятно когда и как.