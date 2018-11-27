Космический аппарат InSight приземлился на Марсе и передал первые фотографии

Американский космический аппарат InSight 26 ноября совершил посадку на Марс, говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

InSight был запущен к Марсу ракетой-носителем Atlas V с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния 5 мая. 26 ноября зонд отделился от несущего аппарата (приблизительно в 22:40 по московскому времени) и в 22:47 он вошел в атмосферу планеты. Затем в 22:51 он выпустил посадочный парашют и в 22:54 коснулся поверхности планеты — в нагорье Элизиум недалеко от марсианского экватора.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa — NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) November 27, 2018

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InSight стал четвертым модулем, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет. Однако все его предшественники изучали лишь внешнюю сторону планеты.

Задачей нового модуля станет изучение устройства коры планеты и измерение количество тепла, исходящего из ее глубинных слоев, для чего он пробурит скважину глубиной около пяти метров. Он также будет изучать погодные условия на Марсе и отслеживать сейсмическую активность. Всего миссия рассчитана на 720 дней.