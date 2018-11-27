В Якутске концерт рэпера Элджея отменили из-за угроз

Организаторы концерта рэпера Элджея в Якутске, запланированного на 28 ноября, отменили его из-за угрозы срыва. Об этом они сообщили в соцсетях. На сайте билетного оператора, указанного на странице артиста, также отмечается, что концерт не состоится.

По словам организаторов, рэперу поступали сообщения с угрозами: «Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после», — написали они. В разговоре с ТАСС организаторы отметили, что решение было принято по обоюдному согласию с артистом.

Против концерта рэпера выступали ряд общественных деятелей города: так, в начале ноября экс-депутат из Нерюнгринского района Александр Силин подал обращение в Роспотребнадзор с просьбой отменить концерт Элджея «из-за татуировок с нацистской символикой».

Накануне управление образования администрации Якутска направило письма дирекциям школ с рекомендацией не допускать школьников на концерт хип-хоп исполнителя Элджея, поскольку его репертуар «может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Ранее в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски под давлением прокуратуры, которая нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму. После этого Хаски решил зачитать рэп на крыше автомобиля, после чего его задержали. Музыканта обвинили в мелком хулиганстве и отказе пройти медосвидетельствование и арестовали на 12 суток, однако 26 ноября это решение отменили.