В Ингушетии противники соглашения о границе с Чечней подали в избирком заявку на референдум

В Ингушетии противники соглашения об административных границах с Чечней 26 ноября подали в избирательную комиссию республики заявку на проведение референдума по этому вопросу. Об этом РБК сообщил руководитель правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов, который возглавил инициативную группу.

Необходимое для подачи заявки заседание инициативной группы состоялось в субботу. Теперь избирком должен вынести свое решение в течение 15 дней, и в случае если он одобрит их заявку, для проведения референдума им потребуется собрать 10 тысяч подписей.

Представители инициативной группы предложили вынести на голосование следующий вопрос: «Согласны ли вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным соглашением "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", подписанным главами Республики Ингушетия и Чеченской Республики в Магасе, 26 сентября 2018 года?».

«Коммерсант» пишет, что их заявку с большой вероятностью отклонят из-за некорректного вопроса: поскольку четкой границы между республиками не существовало, соглашение не изменило территорию, а установило ее. «Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума»,— приводит газета позицию главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

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Напомним, соглашение об административных границах между Чечней и Ингушетией 26 сентября подписали главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров. 4 октября документ был ратифицирован и 16 октября вступил в силу.

В конце октября Конституционный суд Ингушетии признал незаконным соглашение о границах с Чечней и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме. Глава республики Юнус-Бен Евкуров не согласился с его решением и заявил, что спор подсуден только Конституционному суду (КС) России.

КС России 14 ноября принял дело к рассмотрению и назначил заседание на 27 ноября. В нем должны принять участие главы обеих республик, а также представители парламентов и Всемирного конгресса ингушского народа, собиравшегося в конце октября.

Как отмечает «Коммерсант», Конституционный суд Ингушетии отказался от участия в заседании: его глава Аюп Гагиев написал заместителю председателя КС Сергею Маврину, что проверка закона и соглашения о границах с Чечней не относится к компетенции Конституционного суда России, а является «завуалированной формой обжалования» постановления Конституционного суда Ингушетии.