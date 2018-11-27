В Беларуси двух журналистов освободили от уголовной ответственности по «делу БелТА»

Следственные органы Беларуси переквалифицировали с уголовного на административное дело в отношении двух журналистов, обвиняемых в незаконном доступе к платным материалам государственного информационного агентства БелТА, пишет TUT.BY.

С редактора TUT.BY Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой, помимо возмещения ранее выставленного ущерба, взыскали штраф в размере 30 базовых величин (735 белорусских рублей, около 23 тысяч российских рублей или 350 долларов).

На прошлой неделе, 22 ноября, соответствующее решение было принято в отношении еще двух фигурантов — корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского и редактора Realt.by Владислава Кулецкого. После погашения ущерба с первого также взыскали штраф в 30 базовых величин (735 белорусских рублей), а с Кулецкого — в 10 базовых (245 белорусских или 7600 российских рублей).

Напомним, о задержании в Беларуси журналистов TUT.BY. в том числе главреда Марины Золотовой, стало известно 7 августа. 8 августа сообщалось о задержании еще шестерых журналистов, а на следующий день задержали также главного редактора агентства «БелаПАН» Ирину Левшину. Впоследствии всех журналистов освободили 9-10 августа под подписку о неразглашении.

Всего по делу проходило 15 журналистов, которых обвиняют в несанкционированном доступе к платной подписке государственного информационного агентства БелТА.

Уголовное дело против них было возбуждено по статье 349 УК Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, предусматривает до 2 лет лишения свободы). Действия Золотовой предъявили обвинение по части 2 статьи 425 УК Беларуси (бездействие должностного лица, наказание — до 5 лет лишения свободы).