В Москве и Татарстане разрешили ездить беспилотным автомобилям на дорогах общего пользования в тестовом режиме

С 1 декабря в тестовом режиме разрешается использование беспилотных автомобилей на некоторых участках дорог общего пользования в Москве и Татарстане. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщил ТАСС.

Медведев объяснил, что по текущим правилам для езды по дороге на автомобиле за рулем должен быть человек, поэтому «чтобы эта сказка [беспилотные автомобили] стала былью, необходимы нормативные условия».

По словам вице-премьера России Максима Акимова, «речь идет не о беспилотном транспорте, а о высокоавтоматизированных транспортных средствах». Он также уточнил, что за рулем этих машин будет находиться опытный пилот-инструктор, способный остановить транспортное средство в случае непредвиденных обстоятельств.

Напомним, в феврале 2018 года «Яндекс» показал видео из салона своего прототипа беспилотного автомобиля, который проехал по улицам московского района Хамовники после снегопада. Поездка прошла в автоматическом режиме, но в водительском кресле находился пилот-испытатель. Испытания проводятся именно зимой, потому что «у поездок в холодное время года есть свои особенности».

Одной из первых в России успехами в этой области поделилась компания Cognitive Technologies. В феврале 2015 года она совместно с «КАМАЗом» разрабатывала проект беспилотного грузовика, в том же году машина с интеллектуальной начинкой прошла предполигонные испытания в Набережных Челнах, а потом и на закрытом полигоне в Ногинске. Кроме того, в 2017 году на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге специалисты НАМИ продемонстрировали прототип беспилотного автобуса «Шатл».

Во всем мире проходят испытания беспилотных транспортных средств: в США, Германии, Франции. В конце августа в Токио были организованы тестовые поездки между районами Отемати и кварталом Роппонги на беспилотном такси. Протяженность пути составляла 5,3 км, а стоимость равна приблизительно 13,5 долларам США (около 900 рублей). Оплата и вызов транспорта происходит через приложение.