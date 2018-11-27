В СБУ подтвердили задержание своих сотрудников в Азовском море

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что российские спецслужбы задержали сотрудников контрразведки во время инцидента в Азовском море. Об этом говорится на официальной странице ведомства.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи с контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», — сказал глава СБУ Василий Грицак.

В СБУ объяснили, что контрразведчики уже более четырех лет «находятся на передовой бок о бок» с сотрудниками Нацгвардии, погранслужбы и других военных сил Украины. В сообщении ведомств утверждается, что «подобной практикой» занимаются в органах контрразведки России.

Напомним. 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направляшихся из Одессы в Мариуполь, и 24 членов экипажа (трое из которых находятся в больнице).

Российская сторона заявляет, что их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

Кроме того, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на одном из задержанных в Керченском проливе украинском судне находились двое сотрудников СБУ. При этом командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко отвечая на вопрос о задержанных сотрудниках СБУ, сказал: «Они (российская сторона — прим. ред.) могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле».

После этого 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение на 30 суток военного положения в отдельных областях Украины, а также назначила следующие президентские выборы на 31 марта 2019 года.