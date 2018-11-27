Экс-губернатор Курской области стал сенатором

Бывший глава Курской области Александр Михайлов назначен членом Совета Федерации от региона. Об этом говорится в документе, подписанном врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

Михайлов занял место Виталия Богданова, который недавно написал заявление о досрочном сложении полномочий. Для того, чтобы Михайлов смог пройти в Совфед, он также стал депутатом областной Думы.

Напомним, экс-губернатор Курской области Александр Михайлов 11 октября подал в отставку, проработав в этой должности 18 лет. За день до своей отставки он подписал указ о предоставлении себе «дополнительных гарантий» после отставки.

В частности, с помощью документа он сохранил на год пост охраны у своего дома, а до 2021 года гарантировал себе бесплатное пользование услугами гаража администрации области и оплату проезда два раза в год в Москву и обратно. В случае его смерти в течение трех лет, Курская область оплатит затраты на его похороны.

Однако врио главы Курской области Роман Старовойт своим постановлением отменил часть привилегии для Михайлова, а именно две ежегодные поездки в Москву с супругой за счет бюджета.