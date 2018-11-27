Верховный суд предложил не наказывать за покупку «шпионской техники» в личных целях

Верховный суд России (ВС) не считает, что человека, купившего так называемое «шпионское устройство» для личной или семейной безопасности, нужно наказывать по статье 138.1 УК РФ. Об этом сообщило РАПСИ.

В ВС уточнили, что если покупатель не собирался посягать на конституционные права граждан по защите тайны личной жизни, то его действия нельзя расценивать как уголовно наказуемые.

Кроме того, суд считает, что человек может «добросовестно заблуждаться», когда покупает устройство «для негласного получения информации», так как оно иногда рекламируется, например, как бытовое.

Ранее Генеральная прокуратура России выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники (ст. 138.1 УК), если в нем не было преступного умысла.

«В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами — может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование», — заявлял официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Официальный представитель Генпрокуратуры напомнил, что за последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Читайте также Товарищ майор обойдет VPN. Почему бесплатные анонимайзеры не помогут вам спрятаться и какие способы лучше

Уголовное преследование за покупку «шпионской техники» получило широкий общественный резонанс после того, как в декабре прошлого года журналист RT обратил внимание президента России Владимира Путина на попытку привлечь к ответственности фермера Евгения Васильева из Курганской области. Он заказал по интернету за 390 рублей GPS-маячок из Китая для слежения за теленком. После этого прокуратура извинилась перед Васильевым, дело против него закрыли.

В мае 2018 года Следственный комитет России решал вопрос о возбуждении уголовного дела против основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева за покупку китайских GPS-трекеров для курьеров. В итоге, дело заводить не стали. В Омской области возбудили дело против местной жительницы, которая купила и установила в автомобиле мужа устройство для прослушивания разговоров, так как подозревала его в измене.

В июле ФСБ России предложила расширить термин «специальные технические средства». За «шпионскую технику» предложили считать любые приборы или программы, которым намеренно придали такие качества, чтобы они скрытно получали информацию. По мнению ФСБ, это бы позволило отличать «шпионскую технику» от той, которая используются для решения бытовых проблем.