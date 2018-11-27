В Калининграде облили краской памятник Канту и призвали отказаться от «имени врага»

В Калининграде неизвестные облили краской памятник философу Иммануилу Канту, находящийся рядом со зданием Балтийского федерального университета (БФУ), сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза.

Произошедшее заметили утром 27 ноября. Вокруг памятника также были разбросаны листовки, содержащие призыв к студентам срывать таблички с «именем врага».

Фотографии произошедшего опубликовала в фейсбуке главный редактор газеты «Волна» Оксана Майтакова.

«На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия. Памятник находится на балансе города», — рассказал собеседник Интерфакса, добавив, что специалисты дадут рекомендации по очистке памятника.

Вслед за памятником неизвестные осквернили и могилу философа у Кафедрального собора на острове Канта.

Имя Канта участвует в конкурсе «Великие имена», и его могут присвоить калининградскому аэропорту. Помимо философа в список претендентов попали военачальники Александр Василевский и Иван Черняховский, а также императрица Елизавета Петровна.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев выступил против названия калининградского аэропорта именем Канта, так как к нему с такой просьбой якобы обратились ветераны. Бариев добавил, что это «непатриотично», а местное гражданское общество должно это «прочувствовать» и принять меры.