«Медуза»: в московской клинике предлагали услугу «женского обрезания» для девочек до 12 лет

В московском медицинском центре «Бест Клиник» предлагали услугу так называемого женского обрезания — клиторэктомию – для девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Информацию об этом, как пишет «Медуза», еще совсем недавно можно было обнаружить на сайте клиники.

О том, что в медцентре проводится операция, которую Всемирная организация здравоохранения и Организация объединенных наций считают варварской, изданию сообщил читатель. На следующий день, 19 ноября, в описании процедуры на сайте был изменен текст: в частности, оттуда убрали фразу «обрезание клитора проводится девочкам до начала периода полового созревания, обычно в возрасте от 5 до 12 лет» и изменили описание подготовки операции. Слова «ребенок» и «девочка» везде заменили на слово «пациентка» (скриншоты оригинальной страницы есть в распоряжении «Медузы»).

В статье на сайте центра отмечалось, что женское обрезание «проводится по религиозным или ритуальным мотивам», но так как операция является «калечащей», делать ее «необходимо не в домашних условиях, а в медицинской клинике».

В «Бест Клиник» изданию подтвердили, что действительно предлагают такую процедуру: она обойдется пациенту в 70 тысяч рублей. Заместитель генерального директора «Бест Клиник» Любовь Аксенова объяснила, что «есть люди, которым нужна эта процедура» и «спрос родил это предложение». При этом сотрудница добавила, что в клинике не делают «женское обрезание» детям, а на сайте была ошибка: «Возможно, наш отдел маркетинга просмотрел этот момент. Естественно такое решение человек должен принять сам. [Редакторы сайта] взяли статеечку из другого места и просто тиснули ее, не вникнув».

После этого страница, описывающую процедуру клиторэктомии, исчезла с сайта медицинского центра, пишет «Медуза».

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Напомним, в 2016 году Международная организация «Правовая инициатива» опубликовала доклад «Производство калечащих операций на половых органах у девочек в Дагестане». В основу доклада легли интервью с женщинами, которые в детстве подверглись обрезанию. По данным экспертов, обрезанию в Дагестане подверглись десятки тысяч девочек и женщин. Женское обрезание в основном практикуется в горных регионах.

В министерстве здравоохранения тогда выступили категорически против женского обрезания, а в Госдуму даже внесли законопроект о введении уголовного наказания за проведение этой процедуры, однако он так и не дошел до первого чтения.