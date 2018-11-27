Попавшим под санкции банкам разрешили скрывать своих акционеров

Российские кредитные организации и банки, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию, в том числе о своих акционерах и лицах, оказывающих значительное влияние на их работу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев также разрешил скрывать информацию тем банкам, которые не находятся под санкциями, но их акционеры и «влиятельные» лица все же оказались в санкционных списках.

«Цель принятых решений – защита интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, противодействие незаконному санкционному давлению», — объяснили в кабинете министров.

При этом, как подчеркнули в правительстве, данные организации должны будут представлять необходимую информацию в Банк России, а также «мотивированно объяснять», почему они решили не раскрывать информацию.

Ранее Медведев дал аналогичное разрешение страховым и управляющим компаниям. В апреле 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому попавшие под санкции россияне могут не декларировать доходы и не платить налоги в России в «особых случаях».