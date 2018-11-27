Против «Роскосмоса» возбудили 16 уголовных дел

В отношении госкорпорации «Роскосмос» возбудили 16 уголовных дел, еще 44 материала передали в следственные органы. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Неудовлетворительно обстояли дела вообще в ракетно-космической отрасли в связи с тем, что отсутствовал контроль со стороны корпорации за целевым расходованием бюджетных средств всеми предприятиями этой отрасли», — сказал Куренной.

Официальный представитель ведомства добавил, что проверка проходила за период с 2017 года по первую половину 2018 года, всего Генпрокуратура выявила более 1700 нарушений закона, а к ответственности привлекли более 200 должностных лиц госкорпорации.

Напомним, с 2015 года по май 2018 года «Роскосмос» возглавлял Игорь Комаров. В 2017 году Комаров стал самым богатым сотрудником «Роскосмоса», чей доход составил 108,6 миллионов рублей. В мае 2018 года по указу президента России Владимира Путина на место Комарова перешел бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. После этого в госкорпорации начались проверки.