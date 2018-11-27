Кудрин назвал попаданием в «застойную яму» ситуацию с российской экономикой

Российская экономика, судя по темпам роста, будто попала в «серьезную застойную яму», считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, слова которого приводит Интерфакс.

«Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста [экономики] – 1%, нет», – пояснил Кудрин.

Позже он добавил, что еще один период с таким же медленным темпом роста наблюдался в 1990-1998 годов, когда на экономику влияли распад СССР, падение плановой экономики и снижение цен на нефть.

Кудрин напомнил, что общий потенциал роста даже в «успешные годы» составлял всего 1,6–1,8%. «А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% – ниже официального прогноза», – заявил глава Счетной палаты.

«При том что цена на нефть увеличилась в 2 раза, т. е. прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста», – сказал Кудрин.

Ранее Кудрин заявлял о негативном влиянии на экономику западных санкций. По его подсчетам, после введения санкционных мер в апреле Россия теряет примерно до 0,5% роста ВВП.

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В ноябре Центр развития НИУ ВШЭ провел исследование о потенциальном росте российского ВВП в 2019-2021 годах. В исследовании говорится, что рост не превысит 2%. Экономисты утверждают, что в 2019 году он составит 1,3%, в 2020-м и 2021-м годах темпы роста ускорятся до 1,6% и 1,9% соответственно.

Авторы исследования НИУ ВШЭ утверждают, что самым тяжелым для российской экономики будет 2019 год. В числе негативных факторов влияния на нее они назвали снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптацию к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового бремени.

Дополнительные доходы, которые принесет повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, составят около 0,6% ВВП в год и пойдут на финансирование национальных проектов.

При этом эксперты агентства Bloomberg пришли к выводу, что разница между потенциальным и фактическим развитием российской экономики составила 10%, а рост ВВП замедлился на 6% начиная с ведения первых санкций в 2014 году.

В Bloomberg отметили, что на российскую экономику повлияли не только санкции, но и ряд других факторов, в частности, падение цен на нефть и инфляция.