Координатора кемеровского штаба Навального арестовали на трое суток за пропаганду нацизма. На него завели дело благодаря прохожему

Блогера, координатора штаба политика Алексея Навального в Кемерове Станислава Калиниченко арестовали на трое суток за демонстрацию нацистской свастики на основании объяснения некоего Шайдурова, которому случайный прохожий дал лист с распечатанной картинкой со страницы координатора в «Одноклассниках». В сентябре Калиниченко уже задерживали из-за этого документа.

О задержании блогера написал в твиттере руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Стаса Калиниченко, координатора в Кемерово, только что закрыли на трое суток за "демонстрацию нацистской символики" на основании вот такого материала.

Это правда стоит того, чтобы прочитать. pic.twitter.com/X636QDQZb5 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) November 27, 2018

Он также опубликовал текст объяснения. Шайдуров утверждает, что он 27 августа 2018 года приехал к штабу Навального в Кемерове, чтобы познакомиться с Калиниченко. Шайдуров спросил у прохожего, не знает ли он координатора штаба Навального, на что тот показал ему «распечатанный со страницы сайта "Одноклассники" скриншот фашистской свастики». На нем, утверждает Шайдуров, было видно, что изображение разместил пользователь по имени «Стас Калиниченко».

«Желание познакомиться с Калиниченко у меня пропало, и я решил обратиться в полицию, чтобы сообщить по факту публичной пропаганды свастики в Интернете», — говорится в объяснении.

Напомним, в сентябре Калиниченко задерживали из-за этого же документа по административному делу по статье 20.3 КоАП («Публичная демонстрация нацисткой атрибутики»). Он рассказывал, что тогда правоохранители показали ему скриншоты GIF-изображения в «Одноклассниках» 2016 года, на которых четыре человека в черной форме с оружием стоят на стене, с которой свисает флаг со свастикой. По словам Калиниченко, он эти изображения не публиковал.

Инспектор Юлия Голынская говорила о том, что координатора штаба Навального нужно задержать на 48 часов, однако судья вернула дело на доработку. Калиниченко в итоге отпустили.

В августе 2018 года в Кемерове прекратили уголовное дело против Калиниченко, которого обвиняли в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). По словам блогера, в 2016 году два полицейских подошли к нему на улице и попросили подписать протокол о распитии спиртных напитков на улице. После того как Калиниченко отказался, правоохранители отвезли его в отдел полиции, где, по его словам, душили и избивали.

Следствие полагало, что на входе в помещение для административно задержанных Калиниченко ударил одного из полицейских «в область лица». На видеозаписи из ОВД, опубликованной юристом Артуром Сташем, видно, что задержанный налетел на одного из полицейских из-за толчка.