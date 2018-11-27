Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам. Среди них — Алишер Усманов и Роман Ротенберг

Президент России Владимир Путин наградил акционера USM Holdings Алишера Усманова Орденом III степени «За заслуги перед отечеством», а главу тренерского штаба сборной России по хоккею Романа Ротенберга Орденом дружбы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Награды получили председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Борис Громов, тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и космонавт-испытатель Олег Скрипочка.

Путин также вручил Ордена артистам Льву Лещенко, Инне Чуриковой, Леониду Агутину. Кроме того, звание Героя России получил космонавт Сергей Рыжиков.

Награждение проходило в в Екатерининском зале Кремля. Всего было вручено около 40 наград.

Напомним, в октябре 2018 года Путин наградил госнаградами сотрудника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, которые пострадали во время драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Пак получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а Гайсин — Орден Александра Невского. В документе говорится, что оба чиновника награждены «За большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», также известной, как «Кортеж».