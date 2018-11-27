Суд в Крыму начал арестовывать украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе

Киевский районный суд Симферополя приступил к избранию меры пресечения для украинских моряков, задержанных после конфликта с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе.

Моряки двух военных катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» обвиняются в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК РФ. Пересечение, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы. «После чего суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" с находившимися на них перечисленными выше лицами были принудительно остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Крым», — говорится в материалах следствия.

Первое решение вынесено в отношении Виктора Варемеза, которого суд арестовал на два месяца до 25 января 2019 года. Сам он не признал своей вины.

Всего было задержано 23 человека, однако их разделили на три группы: для 11 человек суд изберет меру пресечения сегодня, для остальных — завтра. Суд над троими ранеными моряками будет проходить в медчасти воинской части в Керчи. Один из них, Андрей Эйдер, связался по телефону со своей девушкой, коротко рассказал, что его прооперировали и в настоящий момент состояние нормальное.

Родственники моряков обратилась за помощью к крымским адвокатам, которые смогли создать группу защитников из 13 человек для оказания юридической поддержки.

Перед заседанием к зданию суда прибыла уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, чтобы встретиться с задержанными.

«У них повреждены мягкие ткани, кости, сухожилия целы, думаю через три-четыре дня будут выписаны», — рассказала о состоянии раненых Лубина.

Моряки содержатся в ИВС Алушты, Евпатории и Белогорска.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.