Экс-главу Серпуховского района перевели из «Лефортово» в «Матросскую тишину»

Обвиняемого в особо крупном мошенничестве экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна перевели из СИЗО «Лефортово» в СИЗО-1 «Матросской тишины». Об этом «Новой газете» рассказала жена обвиняемого Юлия Шестун.

По словам супруги, о переводе в другое СИЗО ходатайствовала она сама, с этим вопросом также обращалась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. Более того, экс-глава Серпуховского района составил 15 жалоб на начальника СИЗО «Лефортова» Алексея Ромашина, что также могло «посодействовать» переводу, отмечает Юлия Шестун.

Адвокат обвиняемого Андрей Гривцов уточнил, что его клиент находится в новом СИЗО с субботы. «В целом, Александр Вячеславович считает этот перевод некой победой, потому что его жалобы и жалобы адвокатов возымели действие. Но в то же время исключать возвращения в «Лефортово» или перевода в другой следственный изолятор нельзя — за пять месяцев он поменял уже три СИЗО», — отметил Гривцов.

Ранее Басманный суд Москвы продлил Шестуну срок ареста до 13 февраля 2019 года. Сторона обвинения настаивала, что продление ареста необходимо из-за продолжающихся следственных действий по делу. Суд эти обстоятельства учел, а доводы защиты не принял. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, Шестун находится в СИЗО с 14 июня. Его арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Однако позже следствие переквалифицировало дело на статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Шестуна также обвиняют в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Следователь настаивает, что бывший глава Серпуховского района в 2008-2014 годах незаконно передал четыре земельных участка частной компании для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей.

Сам Шестун считает дело сфабрикованным.