Франция предоставила политическое убежище лидеру «Артподготовки» Мальцеву

Лидер националистического движения «Артподготовка» (запрещено в России и признано экстремистским) Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции. Об этом он сам рассказал на своем YouTube канале, эту информацию подтвердил источник ТАСС.

«Теперь Мальцев обладает всеми правами как гражданин Евросоюза и находится под полной защитой Франции, а также ни одна из стран — членов ООН не имеет права выдать Мальцева в Россию», — сказал собеседник ТАСС.

Он также уточнил, что некоторые другие участники «Артподготовки» получили политическое убежище во Франции, при этом точное количество человек источник агентства называть не стал.

Напомним, 26 октября 2017 года Красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева. Его заочно арестовали по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК).

По версии ФСБ, 6 мая 2017 года на согласованном митинге «За Россию, против произвола и репрессий» Мальцев хотел побудить участников акции к вооруженному захвату власти в России.

Лидер «Артподготовки» покинул Россию летом 2017 года. В октябре 2018 года сообщалось, что французская полиция в Ницце задержала сторонницу движения Надежду Петрову, которая приехала в префектуру, чтобы подать заявку на политическое убежище. После беседы с прокурором в городе Экс-ан-Прованс ее отпустили.