Обвиняемого в возбуждении вражды к главе Ингушетии приговорили почти к трем годам колонии-поселения

Магасский районный суд Ингушетии приговорил известного общественного деятеля республики Магомеда Хазбиева к двум годам и 11 месяцам колонии-поселения, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин.

Хазбиева признали виновным в возбуждении вражды к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, правительству, представителям судебной системы, силовых и властных структур по признаку принадлежности к социальной группе (часть 1 статьи 282), оскорблении представителя власти (часть 1 статьи 319), а также незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

20 ноября в прениях сторон прокурор попросил приговорить Хазбиева по совокупности вмененных ему деяний к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в 50 тысяч рублей.

Магомеда Хазбиева задержали в январе этого года. Его подозревали в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти, в мае дело дополнилось обвинением в экстремизме (статья 282 УК РФ). Сам Хазбиев считает свое преследование политически мотивированным: он утверждает, что боеприпасы ему подбросили сотрудники полиции, а дела против него возбуждены из-за его профессиональной деятельности и гражданской позиции.