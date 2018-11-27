На заседании в храме Христа Спасителя создали Всероссийское казачье общество

В России учредили Всероссийское казачье общество во время заседания, прошедшем в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

В мероприятии участвовали представители одиннадцати реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви. Всего на нем присутствовали около 500 делегатов из реестровых казачьих войск.

Решение о создании Всероссийского казачьего общества было принято единогласно, его казаки приветствовали возгласом «Любо!». Участники заседания также утвердили структуру и устав нового объединения.

«Это знаковое событие для всего российского казачества, которое, опираясь на славные традиции своих предков, строит сегодня новую историю. При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тыс. человек», — сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

По его словам, в задачи новой структуры будут входить повышение роли российского казачества в воспитании детей в духе патриотизма, укрепление связей с казаками за рубежом и несение государственной службы.

Председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда рассказал, что в правление общества будут входить 43 человека, а наказной атаман будет избираться президентом России сроком на шесть лет.

В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность атаману казаков столицы Андрею Шустрову за «активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий», развитие российского казачества и военно-патриотическое воспитание молодежи. За какие именно мероприятия наградили Шустрова, не уточнялось.

При этом казаки с нашивками организации «Центральное казачье войско», атаманом которого является Шустров, избивали нагайками участников акции сторонников оппозиционера Алексея Навального «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.