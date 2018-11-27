ЕСПЧ признал незаконным запрет гей-парадов российскими властями

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривая дело «Алексеев и другие против России» признал, что российские власти выносили незаконные решения о запрете гей-парадов в различных городах страны, следует из коммюнике ЕСПЧ.

В документе объясняется, что своими действиями власти нарушили Европейскую конвенцию по защите прав и свобод человека, а именно свободу собраний (ст. 11), право на эффективное средство правовой защиты (ст. 13) и запрет на дискриминацию (ст.14).

«Суд, в частности, пришел к выводу, что решение властей РФ об отказе в проведении публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества не может быть оправдано опасениями за общественный порядок», — заключили в ЕСПЧ.

Напомним, в августе 2018 года Комитет ООН по правам человека признал российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминационным. Этот закон был принят в России в 2013 году.