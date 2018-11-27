СК возбудил уголовные дела из-за нападения на российские диппредставительства в Киеве и Харькове

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после того, как активисты забросали файерами и дымовыми шашками российские диппредставительства в Киеве и Харькове. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте СК.

По данным следствия, 25-26 ноября 2018 года «неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией» напали на здание посольства России в Киеве и генконсульство в Харькове.

«Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом», — заявили в СК.

Дела возбуждены по статье ч. 2 ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Вечером 25 ноября, вскоре после того, как Федеральная служба безопасности России заявила о задержании и обстреле в Керченском проливе трех украинских судов, у здания посольства России в Киеве начали собираться активисты. Они принесли с собой покрышки и пытались поджечь их, но после того, как полиция пресекла это, стали кидать дымовые шашки и пиротехнику на территорию дипмиссии.

Фото: Антон Наумлюк/ "Новая газета"

На следующий день неизвестные атаковали российское генконсульство в Харькове.