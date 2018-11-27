СК возбудил уголовные дела из-за нападения на российские диппредставительства в Киеве и Харькове
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после того, как активисты забросали файерами и дымовыми шашками российские диппредставительства в Киеве и Харькове. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте СК.
По данным следствия, 25-26 ноября 2018 года «неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией» напали на здание посольства России в Киеве и генконсульство в Харькове.
«Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом», — заявили в СК.
Дела возбуждены по статье ч. 2 ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).
Вечером 25 ноября, вскоре после того, как Федеральная служба безопасности России заявила о задержании и обстреле в Керченском проливе трех украинских судов, у здания посольства России в Киеве начали собираться активисты. Они принесли с собой покрышки и пытались поджечь их, но после того, как полиция пресекла это, стали кидать дымовые шашки и пиротехнику на территорию дипмиссии.
На следующий день неизвестные атаковали российское генконсульство в Харькове.
#страна404 Харьков. Российское консульство в огне pic.twitter.com/hPrtmUHZmB— ☭ ВетеранОМОН (@VeteranOMON) November 26, 2018