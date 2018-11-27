СБУ возбудила дело против восьми российских моряков из-за инцидента в Керченском проливе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статьям о подготовке и ведении агрессивной войны (ст. 437 УК Украины), покушении на умышленное убийство (ст. 115 УК Украины) и покушении на преступление (ст. 15 УК Украины) в отношении восьми российских моряков из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

В список подозреваемых по делу вошли:

контр-адмирал Станкевич — начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя,

вице-адмирал Медведев — замглавы Пограничной службы ФСБ, руководитель департамента береговой охраны,

капитан 1 ранга Ромашкин — глава службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю,

капитан 1 ранга Шеин — бывший начальник погранслужбы ФСБО по Крыму и Севастополю,

капитан 2 ранга Шатохин — начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму

капитан 2 ранга Саляев — командир пограничного сторожевого корабля «Дон»

капитан 3 ранга Шипицын — командир корабля «Изумруд»,

капитан 3 ранга Щербаков — командир малого сторожевого корабля «Суздалец».

Сарган написала, что в настоящее время по делу проводится расследование.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.

Киевский районный суд Симферополя 27 ноября приступил к избранию меры пресечения для задержанных украинских моряков. Моряки двух военных катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» обвиняются в незаконном пересечении границы России по части 1 статьи 322 УК РФ. Пересечение, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы.

Первое решение было вынесено в отношении Виктора Варемеза, которого суд арестовал на два месяца до 25 января 2019 года. Сам он не признал своей вины. РИА Новости пишет, что в настоящее время на два месяца арестованы семь человек.

Всего было задержано 23 человека, однако их разделили на три группы: для 11 человек суд изберет меру пресечения 27 ноября, для остальных — на следующий день. Суд над троими ранеными моряками будет проходить в медчасти воинской части в Керчи.