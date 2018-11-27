ФСБ заявила об обнаружении у украинских моряков документа с планом тайного перехода

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что обнаружила у задержанных в Азове украинских моряков документ, описывающий скрытный переход украинских военных кораблей из Одессы в Бердянск, говорится на их сайте.

Сам документ опубликовало РИА Новости. Он называется «Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года». В пункте 3 документа говорится о том, что конечной целью кораблей был Бердянск, а переход должен был «совершаться скрытно за пределами береговых и морских районов наблюдения ЧФ (Черноморского флота) РФ береговой охраны ФСБ».

Фото: ФСБ России

ФСБ также опубликовала лист с карандашными пометами, который пресс-служба ведомства назвала «рукописным конспектом установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу». В ФСБ отметили, что из этого следует, что «украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его (прим. — канала) прохождения».

Помимо этого, пресс-служба также добавила, что российские спеслужбы обнаружили на украинских кораблях вооружение и боеприпасы: среди них четыре гранатомета АГС-17, гранаты, 13 автоматов АК-47 и патроны к ним. Полный список опубликован на сайте ФСБ.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в сторону Мариуполя. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

В результате были задержаны 24 моряка двух военных катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», трое из них были госпитализированы. Украинские военнослужащие обвиняются в незаконном пересечении границы России (ч. 1 ст. 322 УК). Пересечение, по версии следствия, произошло в точке с координатами 44 градуса 52,7 минуты северной широты и 36 градусов 31,3 минуты восточной долготы.

27 ноября суд в Симферополе приступил к избранию им меры пресечения: часть моряков, чьи дела успели рассмотреть, были арестованы на 2 месяца (до 25 января).