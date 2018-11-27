Суд в итальянской Павии начал рассматривать по существу дело об убийстве в 2014 году под Славянском фотографа Роккели и правозащитника Миронова
Екатерина ВоробьеваНовая газета
23 ноября в итальянском городе Павия продолжились судебные слушания по делу об убийстве 24 мая 2014 года близ Славянска (Донецкая область Украина) итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского правозащитника, журналиста и переводчика Андрея Миронова. По подозрению в причастности к убийству более года назад был задержан итальянскими властями гражданин Италии, имеющий украинские корни, Виталий Маркив, который в мае 2014 года принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины в составе добровольческих формирований.
После нескольких технических заседаний суд начал рассмотрение дела по существу. В пятницу, 23 ноября, были допрошены свидетели, вызванные стороной защиты.
Первым выступил представитель следственной группы карабинеров, лейтенант Маурицио Паппалардо, который занимался возвращением на родину тела Андреа Роккелли. Дело в том, что первое уголовное дело в связи с убийством Андреа Роккелли было открыто следственной группой карабинеров еще в мае 2014 года. Свидетель упомянул о том, что их следственной группой были заслушаны показания журналиста, находившегося в Славянске в мае 2014 года. Других свидетелей тогда не опросили, так как сочли показания журналиста достаточными.
Вторым в качестве свидетеля выступил г-н Лука Майоччи, управляющий директор компании EdilCeramica, акционер завода Zeus Ceramica, находящегося недалеко от г. Славянск. Именно на территории этого керамического завода и была расстреляна группа журналистов в мае 2014 года. Лука Майоччи предоставил суду спутниковые снимки территории завода и окрестностей, на основании которых представил точный и подробный рассказ о расположении украинских и пророссийских вооруженных групп на тот момент.
В целях экономии времени суд решил не заслушивать некоторых свидетелей непосредственно в судебном заседании. Показания водителя такси Евгения, который подвозил журналистов; а также показания двоих украинских сенаторов, Андрея Антонищака и Богдана Матковского, которые в 2014 году занимали видное положение в Нацгвардии Украины, приняты и приобщены к делу в письменном виде. А. Антонищак и Б. Матковский уже принимали участие в судебных слушаниях в августе прошлого года.
Выступивший в заседании прокурор Занончелли сообщил, что прокуратура Украины направила судебное поручение Минюсту Италии о передаче украинской стороне всех материалов проведенного расследования, а также о заслушивании родственников А. Роккелли новым прокурором в Милане.
Следующее судебное заседание состоится 30 ноября. Вся сессия будет посвящена выступлению ключевого свидетеля — французского фотографа Вильяма Рогелона, единственного из журналистской группы, кто выжил после минометного обстрела 24 мая 2014 года.
P.S.
Политизированность данного судебного процесса вполне объяснима — он проходит на фоне непрекращающегося военного конфликта между Украиной и Россией. К сожалению, эта политизированность иногда доходит до полной аморальности.
Как стало известно редакции «Новой газеты», некоторые политические группы в Италии и в России делают попытки использовать историю с гибелью А.Роккелли и А.Миронова для давления на Украину через Совет Европы. С этой целью брату Андрея Миронова — Александру, а также отцу Адреа Роккелли — Рино Роккелли были сделаны предложения выступить на форуме с осуждением позиции Украины.
Родные погибших считают совершенно недопустимыми подобные спекуляции. От участия в форуме они отказались.